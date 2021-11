Ostia – E’ stato un lungo mese impegnativo per le arti marziali dell’Asd Yoshokan, quello dei primi giorni dell’autunno 2021. Sia nell’MMA che nel grappling, il dojo di Roma ha collezionato tantissime medaglie importanti. Non solo vince nel judo e nel karate in Italia, ma lo fa anche e da tempo, anche nelle nuove discipline da combattimento, in crescita negli ultimi anni.

E allora lo scorso 14 ottobre gli atleti dell’MMA hanno conquistato 5 ori e un argento ai Campionati Italiani. E quelli del grappling hanno messo al collo 4 ori, 1 argento e 3 bronzi, il 21 novembre. 14 le medaglie in totale per i campioni della Yoshokan.

Di seguito i risultati del Campionato Italiano MMA

Giordano Montoneri 66 kg cinture blu oro (con monetina)

Simone Todari 66 kg cinture blu argento

Samuele Olivieri cinture blu 84 kg oro

Marco Morichetti cinture bianche 70 kg oro

Matteo Durante 62 kg cinture blu oro

Nicola Cupo 130 kg cinture blu oro

Di seguito i risultati del Campionato Italiano Grappling

Francesco Montoneri cadetti classe D 58 kg oro

Nicola Cupo Senior 130 kg cinture blu oro

Giovanni Tropea Classe D 62 kg bronzo

Simone Todari 66 kg classe B oro

Matteo Durante 62 kg classe B bronzo

Marco Morichetti 70 kg classe D bronzo

Simone Ruggeri 100 kg classe D argento

Samuele Olivieri 84 kg classe C oro

