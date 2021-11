Strage di daini a Fregene, cartelli in strada e flash mob: “Vogliamo essere ascoltati”

Fiumicino – “Come promesso abbiamo manifestato a Fregene nell’area pubblica regolarmente autorizzata vicino al Wwf. In tanti cittadini muniti di cartelli in un flash mob dove gli automobilisti hanno potuto conoscere le nostre richieste per migliorare la situazione riguardante la pubblica sicurezza ed evitare altri daini morti e automobili danneggiate“.

A parlare è Massimiliano Graux per il “Comitato spontaneo per la difesa dei Daini e della sicurezza degli automobilisti” che è sceso in strada per manifestare contro la strage di daini che si sta perpetuando a Fregene.

“Ci ha sorpreso come la responsabile del Wwf presente non abbia manifestato con noi e nessun responsabile sia stato presente alla manifestazione a difesa degli animali visto che nel loro recente comunicato si sosteneva il desiderio di confrontarsi con noi.

Eppure 15 esemplari morti per strada potrebbero essere un ottimo argomento per una associazione a difesa delle aree naturalistiche.

Una manifestazione riuscita per i numerosi cittadini partecipanti, quel muro di cartelli tra viale Castellammare e Via della Veneziana ha dato il suo effetto sperato. Un grazie alla partecipazione del Gruppo Zoofilo locale .

Il messaggio è stato chiaro, dopo quasi tre anni di crisi Covid per tutti la cittadinanza di Fregene tira fuori il coraggio e l’orgoglio a chiedere sostanzialmente di essere ascoltata e rispettata. La politica del calare sempre dall’alto le decisioni senza nessun confronto e cura sulle cose portano alla sicura insoddisfazione dei cittadini che chiedono servizi e sicurezza.

Si ribadisce le cose da fare subito. Illuminazione a ricarica solare nel passaggio dei Daini e segnali luminosi prima e dopo i varchi per evitare incidenti di notte. E la cosa più importante una verifica attenta sul numero degli esemplari e la loro compatibilità in un territorio urbanizzato”.

