Tensione a Ostia: litiga con la donna e le minaccia col coltello. Poi se la prende con la polizia

Ostia – In via Forni, ad Ostia, personale del Reparto Prevenzione Crimine Toscana e delle Sezione Volanti, inviato per una segnalazione di lite, ha proceduto all’arresto, per tentata estorsione, minacce aggravate e minacce a pubblico ufficiale, di un cittadino italiano di 63 anni. Questi ha minacciato con un coltello una donna che aveva ospitato in casa sua, esigendo del denaro e minacciando altresì i poliziotti intervenuti. Accompagnato negli uffici di polizia l’uomo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

