Valori dell’etilometro alle stelle: nei guai un 28enne a Terracina

Terracina – Nella scorsa notte, a Terracina,i carabinieri nell’ambito di un servizio di controllo della circolazione stradale, hanno denunciato all’A.G. un 28enne originario di Aversa, poiché colto alla guida in stato di ebrezza alcolica.

Il giovane, sottoposto ai controlli di rito, è risultato positivo all’esame dell’etilometro, il cui valore era molto al di sopra del limite consentito, motivo per cui i carabinieri hanno proceduto al ritiro di patente ed alla denuncia in stato di libertà.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

