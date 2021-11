Cerenova e Sasso senza acqua: le date e gli orari dell’interruzione idrica

Cerveteri – Mercoledì 24 e martedì 30 novembre, a causa di importanti lavori di manutenzione sulla rete idrica da parte di ACEA ATO 2, nelle frazioni di Marina di Cerveteri e Sasso si verificheranno forti riduzioni o in alcuni casi interruzioni totali del flusso idrico all’interno delle abitazioni.

Nel dettaglio, nella giornata del 24 novembre l’interruzione riguarderà la zona di Marina di Cerveteri dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

ACEA ATO 2 invierà 2 autobotti in stazionamento in Via Sergio Angelucci n.5 e in Via Oriolo n.1 e altre 2 autobotti in stazionamento con attacco al contatore per l’Istituto Comprensivo Marina di Cerveteri in Via Castel Giuliano e presso l’Istituto Comprensivo di Via dei Tirreni n.6.

Martedì 30 novembre invece l’interruzione idrica riguarderà la Frazione del Sasso, per interventi presso il Pozzo Sabatini 1. Gli abbassamenti di pressione riguarderanno in particolar modo le seguenti zone: Località Sasso, via Furbara Sasso, via Scoglio di Sant’ Antonio, via Salita della Canoa ,via Salita del Grottone, via del Fico, Piazza del Fico, via Monte delle Fate, Piazza Santa Croce, via Pian della Carlotta, via Orti della Paola, via delle Terme Calidae, via Castel Giuliano Sambuco, Località Cerqueto, via Monte Organo, via Patrizi Montoro, via Monte Santo, via del Bosco Comunale, via delle Cerque e vie limitrofe.

A tal riguardo saranno posizionate tre autobotti in stazionamento in Piazza del Fico nella frazione Sasso, in via Orti della Paola incrocio via Pian della Carlotta e in Via Castel Giuliano – Sambuco, 7 a Bracciano.