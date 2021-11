Covid-19, a Fiumicino continuano ad aumentare i positivi: sono 238 i casi accertati

Fiumicino – “Continua la curva in salita dei contagiati da coronavirus nel nostro territorio. Secondo i dati della Asl sono 238 i positivi, a fronte di 64 nuovi casi e 37 guariti“. Lo fa sapere il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, citando l’ultimo bollettino della Asl Roma 3.

“125 sono le donne contagiate – aggiunge -, 113 gli uomini, con un’età media di 37 anni. Fiumicino e Isola sacra continuano a detenere il numero più alto di casi, pari al 39% del totale, seguite da Fregene al 20% e Aranova all’8%”.

“E’ innegabile che in tutto il Paese – conclude Montino – sia in corso una quarta ondata di coronavirus. In attesa di capire quali saranno le nuove disposizioni del Governo, in particolare sui Green pass, invito tutti coloro che non lo abbiano ancora fatto a vaccinarsi, per il bene della comunità, e tutti quanti a rispettare le basilari regole di contrasto alla diffusione del virus”.

