Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’arrivo di un nucleo di aria fredda scandinava sul comparto europeo occidentale stimolerà la formazione di un vortice di bassa pressione più o meno tra la Spagna e le Baleari. Associata al minimo una perturbazione riuscirà a raggiungere per inerzia anche l’Italia con prime avvisaglie domenica e poi brutto tempo da lunedì. Il fronte sarà piuttosto lento e porterà i suoi maggiori effetti sui settori occidentali della Penisola dove sono attesi rovesci e anche dei temporali localmente intensi, nevicherà sulle Alpi soprattutto occidentali a quote medie. A causa della relativa lontananza del minimo la perturbazione perderà efficacia nella sua prosecuzione verso levante e nella giornata di martedì si sgretolerà confrontandosi con un campo di relativa alta pressione che sarà incentivato sull’Italia dalla stessa evoluzione del vortice. Quindi per riassumere, brutto tempo a inizio settimana e poi martedì tempo a tratti instabile con schiarite anche ampie. Il contesto climatico sarà nel complesso autunnale, non freddo eccetto che localmente al Nord, a causa del richiamo di venti meridionali che manterranno le temperature miti soprattutto al Sud Italia.

METEO LUNEDÌ 22 NOVEMBRE: Nord, cieli nuvolosi o molto nuvolosi ovunque con piogge e rovesci al Nordovest e sulla Lombardia, fenomeni più deboli e intermittenti tra Emilia Romagna e Triveneto. Neve sulle Alpi occidentali intorno 1400-1600m. Centro, molto nuvoloso sulle regioni tirreniche con piogge e rovesci, occasionalmente temporaleschi, nubi in aumento sulle regioni adriatiche con piogge dal pomeriggio-sera. Variabilità sulla Sardegna. Sud, piogge in Campania, isolate sulla Sicilia occidentale e meridionale, in arrivo entro sera su Molise e Puglia, probabilmente assenti altrove. Venti moderati meridionali con locali rinforzi. Mari mossi o localmente molto mossi.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: giornata instabile o perturbata su Toscana, Umbria e Lazio, per una perturbazione collegata ad una vasta saccatura in affondo dal Nord Europa verso il Mediterraneo occidentale e che porterà piogge e rovesci sparsi dalle coste verso l’entroterra; non esclusi anche locali temporali specie sui settori costieri. Temperature in calo nei valori massimi, minime in aumento. Venti moderati da Sudest sul Lazio, con rinforzi lungo le coste; da Nord-Nordest su medio-alta Toscana e Umbria. Mare mosso.

Commento del previsore Lazio

Cambio della circolazione atteso nella giornata di domenica, con nubi in progressivo incremento a partire da Toscana e Lazio , qui con piogge e locali rovesci entro sera sui settori centro-occidentali e costieri. Da segnalare ancora la presenza di nubi basse miste a banchi di nebbia tra notte e mattino su Valdarno, valli Tosco-Umbre e localmente tra valle del Tevere, reatino e frusinate, in dissolvimento entro metà mattino. Temperature minime all’alba prossime a 1-4°C sui fondovalle appenninici. Il peggioramento della sera di domenica sarà quindi il preludio ad una nuova fase instabile o a tratti perturbata che ci accompagnerà da lunedì e nel corso della prossima settimana, con frequenti spunti piovosi anche a carattere di rovescio o temporale e a tratti anche condizioni di maltempo intenso.

(Fonte: 3B Meteo)