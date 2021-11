“Un giorno per combatterla, una settimana per prevenirla”: a Fiumicino al via la Settimana Rossa contro la violenza sulle donne

Fiumicino – Un’intera settimana di eventi ed iniziative per sensibilizzare: questo è l’obiettivo della Settimana Rossa, organizzata dalle associazioni Tuttexuna e Nate dalla luna, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Non un solo giorno, quindi, per combattere la violenza, ma una settimana per prevenirla.

Da lunedì 22 novembre a domenica 28 novembre 2021, sul territorio di Fiumicino, infatti, si susseguiranno una serie di iniziative online e residenziali, che vedranno anche la collaborazione di altre associazioni: tra gli altri eventi, la panchina itinerante girerà 4 ore al giorno per tutto il territorio, con lo scopo di ascoltare e sensibilizzare i cittadini. “Si tratta di un evento che nasce dall’obiettivo comune delle due associazioni organizzatrici di contrastare il fenomeno, – spiega Tuttexuna – sempre più dilagante, della violenza, non soltanto con una singola giornata commemorativa ma dedicando un’intera settimana alla divulgazione di strategie di prevenzione.

Con il patrocinio del Comune di Fiumicino, la collaborazione di altre realtà territoriali e numerosi professionisti di più settori, abbiamo organizzato una serie di iniziative ed eventi, al fine di coinvolgere quanta più utenza possibile, ovunque e di qualsiasi fascia d’età. Più siamo, più educhiamo, più cambiamo. Perché la violenza, in qualche modo, ci riguarda un po’ tutte”.

Tra le iniziative della Settimana Rossa, giovedì 25 novembre 2021 ci sarà il flash mob alla sede del Comune di Fiumicino, il 28 novembre, invece, una maratona ed altri eventi a Villa Guglielmi.

