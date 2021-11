Vaccino anti-Covid, Zingaretti: “Il successo degli open day è la miglior risposta ai no vax”

“La miglior risposta alle follie non vax, è il successo degli open day della Regione Lazio per gli over 40 di ieri, 21 novembre 2021. Lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“Grazie a tutti coloro che hanno garantito queste giornate – prosegue il Presidente – e a chi si sta vaccinando per la seconda e terza dose. Il 20 novembre di un anno fa nel Lazio c’erano 74.000 persone in isolamento oggi 13.000, 3200 ricoveri ieri 613. Il vaccino funziona, chi lo rifiuta mette in pericolo la vita degli altri, la nostra libertà e la possibilità di uscire da questo incubo”.

“Il mio pensiero – conclude Zingaretti – va a tutti gli operatori della sanità che da due anni sono in trincea per curare e salvare vite umane. Ieri contro il virus, oggi contro la follia umana perché il virus sappiamo come sconfiggerlo”.

