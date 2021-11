Ostia – “Come Consorzio Litorale Nord di Roma siamo orgogliosi di poter ospitare nella nostra sede legale di Casal Palocco l’Ecomuseo del Litorale Nord“. Così il direttore generale del Consorzio Litorale Nord di Roma, Andrea Renna, che domenica scorsa, ha preso parte all’intitolazione del Polo Ostiense dell’Ecomuseo alla sua fondatrice Maria Pia Melandri.

Renna, che ha portato il saluto del presidente del Consorzio Niccolò Sacchetti e dell’intera amministrazione, ha tra l’altro sottolineato l’importanza di non disperdere le origini e la storia della nascita del Consorzio e con questa chi, come la signora Melandri, ha lavorato per non disperdere un patrimonio di primissimo piano a livello nazionale.

Nel corso della manifestazione per il 137° anniversario della bonifica del Litorale Romano, “Il Litorale incontra la sua Storia”, sono state ricordate le attività concretizzate e sostenute nella difficile opera di costruzione, iniziata sul finire degli anni 80, del primo ecomuseo della Regione Lazio, riconosciuto e inserito nell’Organizzazione Museale Regionale già dal 1997.

Il Consorzio Litorale Nord, insieme ai referenti della Cooperativa con a capo Paolo Isaja e la Federazione delle Cooperative di Ravenna, del Presidente Lorenzo Cottignoli, intende percorrere tutte le strade più idonee utili a saper raccontare l’opera di ricostruzione e diffusione della storia della bonifica del litorale attuata dai braccianti ravennati sul delta tiberino a partire dal 1884. In special modo con la sensibilizzazione delle scuole primarie di Ostia e Fiumicino con l’auspicabile supporto delle locali amministrazioni.

“Lo stupendo mosaico realizzato per l’occasione dell’intitolazione, recante il logo dell’Ecomuseo, rappresenta al meglio il sentimento di riconoscenza per chi con passione, professionalità e impegno ha saputo portare avanti, sino ad oggi, le attività e potrà essere di esempio anche per il futuro”, ha concluso Renna, che ha ringraziato gli organizzatori per l’invito e gli operai del Consorzio per aver permesso, secondo le norme anti Covid vigenti, di visitare gli impianti della sede romana del Consorzio a tantissimi cittadini oltre che alle delegazioni giunte dalla città di Ravenna con il vicesindaco e il gruppo dei cantori dei “Cariolanti”.

Chi era Maria Pia Melandri

Nata ad Ostia Antica nel 1934 da famiglia di origine ravennate, Maria Pia Melandri fonda nel 1978, insieme ad altri ricercatori di storia del territorio, la CRT Cooperativa Ricerca sul Territorio, che nel corso di un quarantennio, grazie alla sua determinata volontà di affermazione di questa particolare esperienza culturale, svolgerà importanti ricerche di carattere storico, ambientale, antropologico.

Alla fine degli anni ’80 inizia a progettare insieme ad altri tre soci della CRT il Polo Ecomuseale ostiense che, dopo alcuni anni di esposizioni a carattere sperimentale, sarà inaugurato ufficialmente nel 1994, anticipando di molti anni l’introduzione, oggi consueta, della cinematografia nella realizzazione museografica. Insieme a Paolo Isaja è stata cineasta ricercatrice, realizzando una trentina di opere cinematografiche documentarie, presentate in festival e mostre internazionali dove ha ottenuto vari premi e riconoscimenti.

