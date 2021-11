Chi è Sonia Bruganelli: la carriera, il successo e la vita privata

Sonia Bruganelli sarà una delle ospiti del nuovo appuntamento con Le Iene Show, che va in onda stasera, 23 novembre 2021, in prima serata su Italia 1. Le Iene è un programma televisivo di intrattenimento che va in onda dal 22 settembre 1997. Il programma è giunto ormai alla venticinquesima edizione.

La conduttrice, “Iena per una sera” della puntata di stasera, de Le Iene Show 2021 sarà l’attrice, cantante e conduttrice televisiva Ludovica Cammello, che affiancherà la conduzione di Nicola Savino e della Gialappa’s Band.

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e opinionista del Grande Fratello Vip, sarà la vittima dello scherzo della settimana. L’inviato Stefano Corti si metterà d’accordo con il figlio Davide e le faranno credere che Sonia ha promesso ad alcune ragazze di entrare nel programma Avanti un altro.

Chi è Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli è nata a Roma il 20 febbraio 1974. Da anni legata al protagonista dello spettacolo Polo Bonolis, è un’imprenditrice ed un personaggio televisivo. Ha vissuto nella Capitale fin da piccola con la sua famiglia. Si laurea in Scienze della Comunicazione e, durante la sua carriera universitaria, inizia la sua carriera nel settore dei fotoromanzi. Dopo gli studi diventa una modella e si dedica alla professione di ragazza immagine nelle discoteche di Roma, finché non dà seguito ai propri studi entrando nel mondo dell’imprenditoria.

La carriera

La passione per la moda le permette di creare le proprie linee di abbigliamento, anche per bambini, nel corso del tempo. Nel 2005 fonda l’agenzia SDL 2005, dedicata all’esternalizzazione dei servizi di casting. Lavora soprattutto per la televisione, arrivando poi anche al cinema ed al teatro. Ottiene anche lavori per lo scouting di personaggi destinati a comparire nei programmi Avanti un altro e Ciao Darwin. Tra le persone scoperte da Sonia Bruganelli vi è anche una delle vincitrici del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto.

Scrive anche un libro che parla del sistema scolastico. A partire dal 2016, conduce un programma in cui intervista personaggi famosi . Nel dicembre 2020 con su un canale Tim Vision, intervista scrittori nel format “I libri di Sonia”.

La vita privata

Sonia non tiene nascosta la sua vita privata: conosce Paolo Bonolis nel 1997 nell’ambito del programma “Tira e Molla” e i due si sposano le 2002. La coppia ha 3 figli.

(Foto – Twitter @SBruganelli)

(Il Faro online)