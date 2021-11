Covid, il Bayern Monaco taglia lo stipendio ai calciatori ‘no vax’, in quarantena

Nel Bayern Monaco scoppia il caso dei giocatori non vaccinati. La palla passa a loro stessi per il destino medico sportivo. Chi si ammalerà e finirà in quarantena recherà evidentemente un danno alla società, anche sul piano dei bilanci e non solo sui risultati, dovrà pagare con il proprio stipendio, in riferimento ai giorni in cui dovranno stare isolati. E’ quanto indica il regolamento interno.

Una decurtazione su quanto un tesserato riceve dal Bayern per giocare. Intanto sembra siano 5 i calciatori in quarantena a causa del Covid. La Germania registra casi in crescita.

(foto@FCBayernMuchen/Fadcebook)

