Fiumicino – “Abbiamo letto sulla stampa in questi giorni notizie del tutto false su presunti alloggi vuoti a disposizione del Comune (leggi qui): questo non risponde al vero. Le uniche case popolari che si trovano a Fiumicino sono le case Ater ed è Ater a dichiararne la disponibilità, qualora ce ne fossero vuote. Il Comune provvede solo a stilare la graduatoria e, in base a quella, assegnare le case che Ater indica”. A parlare, in risposta a quanto affermato dal Comitato Piani di Zona, è l’assessore Paolo Calicchio.

“In questi anni abbiamo assegnato alcune case ad altrettante famiglie – prosegue l’assessore – ogni volta che Ater ci ha consegnato le chiavi di qualche appartamento. Le ultime due, all’inizio di quest’anno. Insinuare che il Comune abbia a disposizione addirittura decine di appartamenti vuoti che non assegna, non si capisce per quale ragione, è falso e serve solo ad alimentare tensioni sociali in un momento già difficile per quello che stiamo attraversando. Un atteggiamento davvero irresponsabile“.

