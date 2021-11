Fiumicino, la Commissione si trasforma in ring: rissa tra consiglieri del Pd in Comune

Fiumicino – La Commissione attività produttive del Comune di Fiumicino si trasforma in ring e intervengono carabinieri e ambulanza. E’ successo questa mattina, intorno alle ore 10, nel palazzetto di piazza Dalla Chiesa, dove il dibattito dell’assemblea, presieduta dal consigliere Fabio Zorzi, ha presto lasciato il posto a spintoni fra gli esponenti del Partito Democratico. Una zuffa che ha provocato la caduta di uno di loro. Tre, in tutto, i consiglieri coinvolti, uno rimasto ferito. Immediato l’intervento delle Forze dell’Ordine: sul posto sono giunti i carabinieri assieme al personale sanitario con un’ambulanza. Stefano Calcaterra, capogruppo del Pd, è stato portato al Grassi di Ostia per accertamenti.

Baccini: “La maggioranza passa dalle parole ai fatti”

“Se la maggioranza voleva fare scuola su come si passa dalle parole ai fatti devo dire che oggi hanno dimostrato tutto il loro fervore. Una volta c’erano i cattivi maestri oggi solo i cattivi esempi. Ritengo che lo spettacolo offerto dai tre consiglieri di maggioranza in commissione sia stato uno schiaffo alle istituzioni. Non si può permettere che una sede istituzionale diventi il ring di una rissa da bar. Sarebbe opportuno che il Sindaco prendesse provvedimenti, ormai siamo all’imposizione della disciplina, davvero dovremmo chiedere che i consiglieri seguano un corso di educazione civica prima che di management”, il commento del consigliere Mario Baccini.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino