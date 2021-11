Giornata contro la violenza sulle donne: “Giro d’Italia” del Laboratorio Una Donna

Roma – “La violenza più grande è quella di chi sa, ma tace”. Questo lo slogan di uno degli appuntamenti per sensibilizzare in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne: una serie di iniziative che coinvolgeranno non solo la città di Roma, ma anche altre città d’Italia. Ad annunciarlo, è Maricetta Tirrito, presidente del Laboratorio Una Donna, che ha organizzato tutti gli appuntamenti in collaborazione con altre realtà dei territori.

“Un programma ricco di impegni, – spiega Tirrito – fondamentali per ricordare ad ogni donna che non è mai da sola. Non solo una giornata, quindi, perché la violenza sulle donne si combatte ogni giorno. Si parte mercoledì 24 novembre 2021 a San Costanzo, con l’evento ‘Non sei più sola’ e si proseguirà giovedì 25 novembre a Palermo con l’iniziativa ‘Il Reddito di Libertà è una conquista di civiltà’, a cui seguirà un flash mob presso il Carcere dell’Ucciadrone.

Venerdì 26 novembre alle 9:30 saremo, invece, ad Ostia dove, con l’Istituto Internazionale di Istruzione Giovanni Paolo II, Installeremo una panchina rossa come espressione permanente contro ogni forma di violenza sulle donne. Sempre il 26 novembre alle 18:00, a Roma si terrà il convegno ‘La difesa della donna – Il ruolo della società e della politica’, per analizzare come e cosa fanno le nostre società e la nostra politica per difendere e tutelare le donne.

Gli appuntamenti si chiuderanno sabato 27 novembre, con il convegno ‘Il silenzio uccide: non esserne complice’, proprio per ribadire quanto sia importante parlare e denunciare. Denunciare qualsiasi forma di violenza – conclude Tirrito – sia fisica che psicologica, è l’unico modo per uscirne ed affrontare la realtà tutte unite. Se combattiamo insieme, non ci sentiremo mai sole”.

(Il Faro online)