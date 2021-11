Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La zona depressionaria che sul finire del weekend si sta formando tra Francia e Penisola Iberica, alimentata da una discesa di correnti fredde dall’Europa nordorientale, si troverà costretta a segnare il passo sull’Europa sudoccidentale con l’inizio della nuova settimana, ostacolata nel suo naturale spostamento verso levante dall’anticiclone in fase di rimonta sul centro del Continente. La perturbazione associata riuscirà comunque ad interessare gran parte d’Italia ad inizio settimana determinando un lunedì piovoso sulle regioni centro-settentrionali, con nebbie finalmente in diradamento. Non potendo avanzare verso est la perturbazione stazionerà fino a metà settimana sulle regioni centro-meridionali, con effetti piuttosto smorzati dall’anticiclone in fase di rinforzo sul centro Europa.

METEO MARTEDÌ 23 NOVEMBRE. Al Nord ancora qualche pioggia sul Piemonte occidentale e sulla Romagna, in attenuazione in giornata, altrove schiarite che diverranno sempre più ampie in giornata, ma con formazione di banchi di nebbia la sera sulla Val Padana. Sulle regioni centro-meridionali nubi e piogge sparse su bassa Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, specie costieri, in estensione entro sera alla Puglia. Più asciutto sul settore del basso Tirreno con parziali schiarite. Sulle isole maggiori un po’ di instabilità sul nord della Sardegna e sull’ovest della Sicilia con alcuni rovesci. Ventilazione moderata o tesa da est-nordest sulle regioni centro-settentrionali.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: giornata complessivamente variabile sulle regioni del medio Tirreno, con piogge tra notte e mattino sul Lazio e residue lungo le aree appenniniche; a seguire nuvolosità irregolare con qualche schiarita, ma ancora possibili precipitazioni nel pomeriggio sui settori occidentali del Lazio; meglio altrove. Venti da Nordest moderati-tesi su Toscana, Umbria e alto Lazio, con rinforzi lungo le coste; deboli o moderati sul basso Lazio. Mare mosso a molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Settimana instabile sulle regioni del medio Tirreno, complice l’azione di un area depressionaria situata tra Francia e Penisola Iberica, che a metà settimana traslerà progressivamente verso la nostra Penisola richiamando correnti più fredde di matrice artica. Entrando nel dettaglio, osserveremo un prima parte di settimana instabile specie sul Lazio, mentre su Toscana e Umbria avremo maggiore variabilità con spazi soleggiati. Nubi in progressivo aumento nel corso di mercoledì a partire da Ovest, con prime piogge entro sera sul comparto costiero e occidentale di Lazio e bassa Toscana. Preludio di un netto peggioramento atteso da giovedì, con piogge e rovesci diffusi su tutti i settori; precipitazioni più intense e a carattere temporalesco previste sui settori costieri. Il tutto accompagnato da un progressivo calo termico.

