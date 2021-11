Niente controllo del Green pass e carenze igieniche: multe nei ristoranti di Fiumicino e Fregene

Fiumicino – I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia, con il supporto dei colleghi del N.A.S e N.I.L. di Roma, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, con particolare attenzione ai territori di Fiumicino, Fregene e Ponte Galeria a verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, sulla sicurezza alimentare e sui luoghi di lavoro da parte degli esercizi commerciali. I miliari dell’Arma hanno così sanzionato tre ristoranti per carenze igienico-sanitarie, per la mancata individuazione di preposto al controllo dei “green pass” dei clienti, nonché per l’installazione di un impianto di videosorveglianza interno ai luoghi di lavoro, senza la preventiva comunicazione e autorizzazione dell’ispettorato territoriale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

