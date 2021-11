Omicidio a Borgo Montello, il Pm deposita un’integrazione: le indagini non si fermano

Latina – Si è celebrata ieri l’udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma utile a esaminare la posizione del 38enne indiano indagato dell’omicidio del 29enne suo connazionale, colpito a morte il 30 ottobre scorso a Borgo Montello.

L’indagato, nei giorni scorsi, aveva presentato ricorso al Tribunale della Libertà, tramite il suo difensore di fiducia l’avvocato Amleto Coronella, per chiedere la revoca della misura restrittiva o comunque l’applicazione di una pena meno afflittiva.

E ieri oltre all’unico indagato per omicidio, in udienza è stata esaminata anche a posizione di altri 3 indiani arrestati per rissa e lesioni nell’ambito della medesima vicenda.

Il collegio capitolino, come di consueto, si è riservato sulla decisione, per quanto a margine della sessione il pubblico ministero ha depositato una memoria in merito ai fatti che hanno portato alla morte del 29enne, una integrazione di indagine.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.