Ostia, Masi e De Priamo: “Cosa farà Gualtieri per gli abitanti delle case Armellini?”

Ostia – “Presenteremo un’interrogazione in Campidoglio per capire come Gualtieri intenda affrontare l’annoso problema delle case Armellini. Sul tema della sicurezza degli immobili poi chiederemo anche una commissione, perché siamo molto preoccupati e temiamo per l’incolumità dei residenti”.

A farlo sapere sono Mariacristina Masi, consigliera di Fratelli d’Italia in Municipio X, e Andrea De Priamo, consigliere capitolino. “Vogliamo sapere dalla nuova Giunta capitolina come tenterà di superare il pantano in cui si trova il Comune – spiegano -, che tiene tante famiglie con il fiato sospeso e costrette a vivere in palazzi fatiscenti. È un problema che va affrontato con urgenza e ci auguriamo che ci sia la collaborazione da parte di tutte le forze politiche per trovare una soluzione che vada bene per tutti”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio