Ostia, ruba in un supermercato e prende a pugni la guardia giurata. Poi le offese razziste

Ostia – Ha tentato di rubare del cibo ma, colta sul fatto, ha deciso di prendersela con la guardia giurata del supermercato, riempiendolo di pugni ed insulti razzisti. E’ successo ad Ostia, nel Panorama di via delle Azzorre, intorno alle ore 17.20 di lunedì 22 novembre.

La donna, una 35enne residente a Civitavecchia, è stata vista occultare nella borsa due scatolette di salmone e delle tavolette di cioccolata – per poi pagare alla cassa solo una baguette – dalla guardia giurata, che l’ha fermata. Ma lei non si è arresa, e ha iniziato a colpire violentemente l’uomo, di origini senegalesi, urlandogli contro pensanti offese a sfondo razziale: “Lasciami stare, n**** di m****, tu non mi puoi fare niente”.

Mentre tentava di fuggire, però, è arrivata, allertata dal supermercato, una volante della Polizia di Stato, che l’ha bloccata ed arrestata con l’accusa di rapina impropria. Al momento, la donna si trova in attesa del rito direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio