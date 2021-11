Ardea, troppo caos sulla differenziata: ecco tutte le regole da seguire

Ardea – E’ partito l’8 novembre il nuovo calendario per la raccolta differenziata e, nonostante le varie comunicazioni online e gli incontri in streaming con la ditta, restano ancora molti i dubbi dei cittadini, che ogni giorno chiedono chiarimenti e cercano di darsi risposte a vicenda nei gruppi online di Ardea.

Insieme al calendario sono cambiate anche le regole: niente più campane per il vetro, niente raccolta porta a porta del verde e tanto altro. Ecco punto per punto le indicazioni per il corretto conferimento dei rifiuti ad Ardea.

Il calendario

Ecco il nuovo calendario: i rifiuti andranno messi fuori dalle ore 21:00 alle 24:00 del giorno indicato.

Lunedì: secco residuo

Martedì: umido – carta e cartoni

Mercoledì: multimateriale (plastica e metalli)

Giovedì: umido

Venerdì: vetro

Domenica: umido

Indifferenziato

Nell’indifferenziato si devono conferire solo quei materiali che non sono riciclabili. Il sacco deve essere trasparente, altrimenti l’operatore non lo raccoglierà.

“Abbiamo ricevuto spesso comunicazioni di cittadini che si lamentano denunciando che la ditta non è passata o non ha raccolto i loro rifiuti – ha scritto il Sindaco in un post su Facebook -; abbiamo potuto constatare che il più delle volte il mancato ritiro era dovuto proprio al fatto che ancora molti cittadini hanno l’abitudine di inserire qualunque cosa in questa frazione”.

Nel residuo secco vanno anche peli animali e capelli che pur essendo materia organica hanno tempi di decomposizione troppo lunghi.

Carta e cartone

Per la carta è preferibile non usare un sacco di plastica ma una scatola di cartone da usare come contenitore o un mastello in plastica da vuotare da parte dell’operatore. Inoltre, bisogna cercare di eliminare ogni materiale che non sia carta, come parti metalliche, adesivi e pellicole.

Plastica e metalli

Fino all’arrivo dei nuovi mastelli la plastica e i metalli vanno conferiti come di solito in buste di plastica semitrasparenti (vietate buste nere e similari). Dato che la plastica in particolare occupa molto volume le bottiglie andranno schiacciate.

Umido

L’umido viene ritirato il martedì e va conferito in sacchetti di plastica biodegradabili.

Nello specifico anche i gusci di cozze, vongole, fasolari, capesante etc. dovranno essere conferiti nell’umido. Ecco cosa si deve mettere nel sacchetto dell’umido:

Via le campane di raccolta vetro

Sono state rimosse le campane stradali. Adesso il vetro viene ritirato a domicilio. A breve l’Amministrazione, insieme alla ditta, provvederanno a consegnare gli appositi mastelli dotati di codice identificativo dell’utente.

Finché i mastelli non saranno consegnati si potrà usare un qualunque contenitore rigido. Se proprio non avessimo a disposizione un contenitore, per le prime volte, l’azienda preleverà il vetro anche se riposto in sacchetti di plastica.

Nell’immagine di seguito la lista di cosa conferire e cosa non conferire nel vetro.

Ingombranti, Raee e verde

E’ cambiato il numero verde per chiamare l’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdi dalle ore 9:00 alle ore 13:00 al numero 800-300-468

Può essere utilizzato per richiede al proprio domicilio il ritiro di rifiuti ingombranti come elettrodomestici di grandi dimensioni o mobili, grandi quantitativi di verde o ramaglie, ma anche elettrodomestici grandi e piccoli. Il servizio garantirà il ritiro al domicilio entro il termine massimo di 10 giorni.

Pannolini e pannoloni si ritirano a domicilio

E’ stato attivato il servizio per il ritiro a domicilio di pannolini e pannoloni. “Si potranno conferire il lunedì sera in una busta di plastica ben chiusa inserita in quella del secco residuo”, ha spiegato il Sindaco in un post di Facebook.

“Per il ritiro del conferimento del lunedì sera non è prevista alcuna comunicazione da parte del cittadino. Per estendere il servizio di raccolta con conferimenti il Mercoledì e il Venerdì, invece, occorrerà che il cittadino faccia esplicita richiesta e compili il modulo scaricabile dal sito del comune. Con questo ulteriore servizio a domicilio si completa il quadro dei materiali conferibili e raccolti porta a porta”.

