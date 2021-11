Castel Fusano, Picca e Matone: “Dai roghi ai rifiuti, polmone verde in emergenza”

Roma – “Non c’è pace per un’area che rappresenta un vero e proprio gioiello ambientale della Capitale. In questi anni, compresa la scorsa estate, la Pineta di Castel Fusano è stata devastata dagli incendi, dall’incuria e dall’abbandono”. E’ quanto dichiarano Monica Picca, capogruppo Lega nel Municipio X, e Simonetta Matone, capogruppo Lega in Campidoglio.

“Oggi assistiamo a discariche a cielo aperto – proseguono – tra viale della Villa di Plinio e viale del Lido di Castelporziano. Sporcizia e cumuli di spazzatura, pneumatici, plastica, mobili, reti e materassi, come denunciato da residenti e ciclisti. Una vergogna.

Come Lega, abbiamo più volte segnalato la necessità d’intervenire con l’istituzione di una Ztl notturna in via del Lido di Castel Porziano, un presidio fisso della Protezione Civile e l’attivazione di una cabina di regia con i nuclei locali di guardie zoofile volontarie.

Presenteremo un’interrogazione in Campidoglio e al Municipio X, per chiedere al sindaco Gualtieri e al presidente Falconi quali provvedimenti intendono intraprendere per tutelare una risorsa preziosa del nostro territorio, un polmone verde che va difeso e valorizzato affinché torni fruibile per famiglie e sportivi”.

