Centrodestra e liste civiche: “Il Pd pensa alle risse e non ai problemi di Fiumicino”

Fiumicino – “Quanto accaduto ieri lascia semplicemente basiti (leggi qui). Di fronte alle grandi emergenze che affliggono la nostra Città come il Covid, l’aviaria, la crisi del sistema aeroportuale, del comparto agricolo e delle piccole e medie imprese i vertici del Pd, partito di maggioranza, si cimentano in risse, in spregio delle più elementari norme di comportamento responsabile, un’offesa all’etica e soprattutto ai cittadini di cui dovrebbero essere rappresentanti”.

Questo il commento dei Segretari politici dei partiti di centrodestra e liste civiche in merito alla rissa avvenuta tra i consiglieri del Partito Democratico durante la Commissione Attività Produttive. “Diamo mandato ai gruppi consigliari – aggiungono i segretari di Lega, Fratelli D’Italia, Forza Italia, Cristiano Popolari, Crescere Insieme, Azione Fiumicino, I Moderati – di intraprendere tutte le iniziative necessarie per evitare ulteriori degenerazioni che penalizzino la Città”.

