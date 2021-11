Chi l’ha visto? puntata del 24 novembre: Nada Cella, dal mistero del bottone alle telefonate anonime

Va in onda stasera, 24 novembre 2021, una nuova puntata di Chi l’ha visto?, lo storico programma di Federica Sciarelli, su Rai3 alle 21.20, con altri casi di scomparsa e misteri da risolvere anche con l’aiuto dei telespettatori. Con un occhio sempre attento ai fatti dell’attualità, non manca lo spazio dedicato ad aggiornamenti e grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga dalla famiglia, anziani soli, donne maltrattate.

Nel corso della puntata, si indagherà sugli ultimi sviluppi del caso Nada Cella, dal mistero del bottone, alle telefonate anonime. La squadra di giornalisti di Federica Sciarelli si occuperà anche della scomparsa di Giovina Mariano: l’ex dipendente del comune di Pescara ancora non si trova. Esistono davvero i suoi amici di Milano? E come sempre ci saranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

(Fonte: rai.it – Foto: Instagram @chilhavistoraitre)