Nettuno – “Il 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Abbiamo anticipato il nostro evento per ricordare questo giorno con la presentazione di un libro e di una scrittrice”. Così in una nota il vice presidente del consiglio di Ardea, Dott.ssa Edelvais Ludovici.

“Abbiamo argomentato anche la violenza di genere, violenza sui bambini, gli anziani, i ragazzi, violenza in generale, è stato motivo di discussione della serata, una serata indimenticabile – spiega Ludovici -. La nostra carissima amica Barbara Spolitu ci ha presentato il suo libro “Come le favole”. Presentazione e trasmissione di messaggi con leggerezza e colore. Un sentimento acceso di passione di donna insegnante, moglie e mamma.

Foto 2 di 2



Il nostro artista Raffaele Aprile dopo averci parlato di lui della sua vita, della sua formazione, della sua arte, ha donato al pubblico lettura di un quadro da lui prodotto rappresentante una donna.

Le sue tele hanno reso l’atmosfera, floreale e piena di colori con pennellate vive fino a trasmettere emozioni. Una serata indimenticabile con moltissimi amici, che ci hanno accompagnato in questa avventura a dir poco esclusiva ed entusiasmante.

Ringrazio l’amministrazione comunale di Nettuno per averci offerto il Patrocinio del Comune ed averci dato la possibilità di proporre l’evento in una location al quanto importante e maestosa quale “Forte San Gallo”. Ringrazio l’assessore alla cultura di Nettuno Dott.ssa Camilla Ludovisi per la sua infinita disponibilità.

Ringrazio Flora Gallorini presidente dell’associazione Dilettantistica per la cultura “La Clava” persona di prestigio e di intenti sempre in sintonia con arte e cultura, persona magica e floreale. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato ed ascoltato con gratitudine, questo terzo evento sulla violenza di genere, devo dire molti amici ci hanno accompagnato e ci sono stati vicini, in questa avventura, così entusiasmante e artistica”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Nettuno