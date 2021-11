Formia, sorpreso in casa con la marijuana e un proiettile della seconda guerra mondiale: denunciato

Formia – I Carabinieri di Formia hanno segnalato alla competente prefettura un 21enne che nascondeva in casa 6,85 grammi di marijuana. Nel corso delle attività è stato rinvenuto anche un proiettile risalente alla seconda guerra mondiale.

L’uomo è stato deferito all’A.G. Per il reato di “detenzione abusiva di armi o munizioni “. Il materiale rinvenuto è sottoposto a sequestro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

