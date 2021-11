Fotovoltaico, luci a led e termovalvole: rivoluzione green nelle scuole di Fiumicino

Fiumicino – Rivoluzione green nelle scuole di Fiumicino: grazie a un accordo tra il Comune ed Engie, leader della decarbonizzazione e dell’efficienza energetica, gli istituti scolastici della cittadina aeroportuale saranno energeticamente autonomi e sostenibili.

Già al fianco dell’Amministrazione per la gestione e l’efficientamento dell’illuminazione pubblica, Engie si occuperà della totale riqualificazione degli impianti di energia termica ed elettrica delle scuole del territorio: asili nido, scuole dell’infanzia, elementari, medie. Gli interventi porteranno alla totale conversione “Full electric” degli impianti termici, ad una produzione energetica efficiente, alla realizzazione di un sistema di gestione completamente automatizzato. L’obiettivo principale è quello di eliminare la produzione di combustibili gassosi e di alimentare tutti gli edifici con energia integralmente autoprodotta, grazie ai pannelli fotovoltaici installati sulle scuole. Il progetto consentirà di azzerare le emissioni di CO2 delle scuole rendendole totalmente carbon neutral. Gli interventi saranno molteplici e notevolmente impattanti, in termini di sostenibilità ambientale. Nel dettaglio:

riqualificazione di 31 centrali termiche attraverso l’installazione di pompe di calore ad alta efficienza eliminando così le vecchie caldaie a gas;

installazione di 31 impianti fotovoltaici, che produrranno energia verde utilizzata direttamente dalle scuole, in modo da far diventare energeticamente autonomo ogni edificio;

sostituzione di circa 8300 lampade degli edifici scolastici, sia all’interno sia all’esterno, con nuove lampade a led;

creazione di un sistema di telecontrollo con il quale saranno monitorati, analizzati e ottimizzati tutti i consumi energetici;

installazione di circa 2.200 valvole termostatiche;

istituzione di un call center dedicato per interventi d’emergenza e per la gestione della manutenzione degli impianti.

Un progetto ambizioso, di totale riqualificazione elettrica e termica, che permetterà alle scuole di Fiumicino di diventare un modello virtuoso di efficienza energetica.

Il vantaggio economico ed energetico è rilevante. Verranno risparmiati all’ambiente l’equivalente di circa 650 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) di energia termica ed elettrica, pari alla riduzione di emissioni in atmosfera di quasi 1.400 tonnellate di CO2 all’anno.

Gli interventi di efficienza porteranno anche un risparmio economico per il Comune, nell’arco della durata del contratto, pari a 400mila euro rispetto alla spesa storica.

“La sfida che abbiamo davanti per salvare il Pianeta è enorme e ci dà una grande responsabilità specialmente verso le nuove generazioni. Come amministrazione, fin da subito, abbiamo attuato politiche di tutela dell’ambiente e di innovazione sul piano del risparmio energetico – afferma il sindaco, Esterino Montino -. Dalla raccolta differenziata che è arrivata all’80%, al rinnovamento totale dell’illuminazione pubblica con 9000 punti luce a Led, ai 30 chilometri di piste ciclabili per incentivare forme alternative e sostenibili di mobilità. Oggi, a tutto questo a cui stiamo tuttora lavorando, aggiungiamo questa importantissima partnership che riguarda tutte le scuole del nostro territorio con una grande azienda come Engie. Un progetto ambizioso che rivoluziona le scuole rendendole autonome dal punto di vista energetico. Tutti gli edifici scolastici saranno dotati di impianti fotovoltaici per la riduzione di energia elettrica, di lampade a Led e di pompe di calore ad alta efficienza. Vogliamo che le nostre ragazze e i nostri ragazzi crescano in scuole green, che guardino al futuro del Pianeta e al loro futuro come una sola cosa”.

“E’ un lavoro di squadra – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia – fatto in un momento storico in cui si discute molto anche a livello internazionale di efficientamento energetico e tutela dell’ambiente. Stiamo diventando uno dei Comuni più green d’Italia, avendo efficientato le prime 34 scuole. Continueremo anche con stabili comunali e centri anziani, lavori che si vanno ad aggiungere a quelli fatti sugli oltre 9 mila punti luce del territorio”.

“I cambiamenti che questo Comune sta effettuando sui temi della tutela ambientale e dell’efficientamento energetico – prosegue il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca – sono sotto gli occhi di tutti. Ma quest’ulteriore intervento sulle scuole e poi sugli edifici pubblici determinerà un passo avanti ancora più grande per l’intero territorio comunale. Sono fatti concreti che rispondono con realismo al nostro obiettivo di migliore la nostra comunità“.

“Siamo onorati che l’Amministrazione Comunale di Fiumicino ci abbia rinnovato la sua fiducia scegliendoci come partner in questo percorso virtuoso verso la decarbonizzazione. – afferma Claudio Galli, Direttore Area Lazio di Engie Italia – Abbiamo avviato con il Comune un piano energetico che permetterà alle scuole di trasformarsi in un vero e proprio modello di sostenibilità, attraverso le energie rinnovabili e le tecnologie mirate all’abbattimento degli sprechi. L’efficienza energetica è strategica per la qualità della vita delle nostre città. Il progetto “green” di Fiumicino renderà le scuole totalmente sostenibili e ciò consentirà una forte riduzione del loro impatto sull’ambiente, paragonabile a 1.000 auto in meno in circolazione nella città. Sviluppare progetti nelle scuole ha per noi, inoltre, un valore non solo ambientale, ma anche sociale e culturale, poiché rappresenta un’opportunità di sensibilizzazione delle nuove generazioni e delle loro famiglie alla riduzione delle CO2, una missione in cui ENGIE è impegnata quotidianamente per accelerare la transizione a un mondo carbon neutral”.

