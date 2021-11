Incidente sulla Pontina, strada chiusa da Pomezia nord: traffico paralizzato

Pomezia – Code sulla SS148 Pontina dalla via Laurentina a via Monte D’Oro in direzione di Roma a causa di un incidente al chilometro 28,000, all’altezza di Pomezia. Nel sinistro, che ha coinvolto tre autovetture e un furgoncino, si registra un ferito.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. La strada è temporaneamente chiusa all’altezza di Pomezia nord e il traffico deviato in complanare.

Poco prima delle ore 11, fanno sapere da Anas, è stata ripristinata la circolazione sull’intera strada.

(Il Faro online)