Movida violenta a Formia, rissa davanti a un pub: scatta il Daspo per 3 ragazzi

Formia – La continua attività di monitoraggio dei fenomeni violenti commessi nei luoghi della movida ha consentito al Questore di Latina di emanare tre Daspo Urbani nei confronti di tre giovani di Formia resisi responsabili di aver partecipato ad una rissa, proprio davanti ad un locale pubblico situato nel cuore della movida formiana.

I tre giovani di Formia sono un 22enne già gravato da precedenti di Polizia, un 21enne destinatario di Daspo Urbano per un anno e un 20enne destinatario di Daspo Urbano per sei mesi. Per tali fatti, i tre erano sono stati denunciati in stato di libertà, dalla Stazione Carabinieri di Formia alla competente Autorità Giudiziaria, per il reato di rissa.

Scatta così il divieto, per il periodo loro imposto, di frequentare locali pubblici o aperti al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti e/o bevande quali pub, taverne, bar e ristoranti nonché locali di pubblico intrattenimento quali discoteche, locali notturni, locali da ballo, ed affini ricadenti nell’area della c.d. movida del Comune di Formia. In caso di violazione i destinatari rischiano la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

