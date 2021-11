Nuovo porto turistico a Fiumicino, centrodestra e liste civiche: “Subito un consiglio straordinario”

Fiumicino – I consiglieri Mario Baccini, Roberto Severini, Alessio Coronas, Stefano Costa, Vincenzo D’Intino e Federica Poggio hanno depositato stamane una richiesta di consiglio comunale straordinario per affrontare la questione del porto turistico. “Chiediamo – scrivono i consiglieri – che il Sindaco convochi in via d’urgenza un consiglio comunale straordinario per spiegare le ragioni degli investimenti e le modalità con cui si intende procedere nella messa in atto di progettualità che incidono in maniera importante sul territorio”.

“È fondamentale – ribadiscono i consiglieri di centrodestra e liste civiche – un confronto per spiegare ciò che sta succedendo e per capire se sono state prese le dovute cautele per la salvaguardia del territorio e se sia necessario anche convocare un consiglio aperto alla cittadinanza”.

“Questa necessità nasce da una richiesta di partecipazione democratica dei cittadini ai processi decisionali della città. La questione, poi, si trascina già dal marzo scorso quando la stampa riportava la notizia della messa in vendita della concessione sull’area del progetto per il nuovo Porto Turistico di Fiumicino. Le associazioni di cittadini come i Tavoli del Porto hanno chiesto più volte di partecipare al processo democratico per conoscere l’esito dell’asta che ha portato alla vendita dell’area del Vecchio Faro”, proseguono.

“Inoltre sarebbe utile, prima di dare avvio al progetto, valutare le situazioni perché in aree coinvolte, come Isola Sacra, persistono ancora vincoli idrogeologici che se non superati non permetterebbero lo sviluppo delle progettualità ed esistono dei problemi oggettivi di impatto territoriale per la realizzazione del vecchio progetto approvato, nonché subentrano molte necessità legate alla riqualificazione delle aree di Fiumara Grande e del Vecchio Faro”, conclude la nota.

