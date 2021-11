Nuovo servizio igiene urbana Città di Anzio: al via i punti informativi

Anzio – “Fino al 7 dicembre, su tutto il territorio comunale, in base ad uno specifico calendario, sono attivi i punti informativi del nuovo servizio di igiene urbana, con personale dell’azienda AET, a completa disposizione dei cittadini per la distribuzione di materiale informativo e per migliorare la raccolta differenziata”.

Lo comunica l’Assessore alle politiche ambientali e sanitarie della Città di Anzio, Gualtiero Di Carlo, impegnato, insieme al Sindaco, Candido De Angelis, nel coordinare tutte le iniziative utili ad ottimizzare il nuovo servizio, gestito dalla società pubblica Ambiente Energia e Territorio Spa.

Calendario Città di Anzio Punto Informativo AET, fino al 7 dicembre:

23 novembre – dalle ore 09:00 alle ore 14:00, in Piazza Pia ed in Piazza I

Maggio (Anzio centro).

24 e 25 novembre – dalle ore 09:00 alle ore 14:00, in Piazza Santa Teresa e

in Viale Antium (Anzio 2) .

26 e 27 novembre – dalle ore 09:00 alle ore 14:00, Piazzale Ardea e Piazza

Venezia (Quartiere Marconi/Sacro Cuore ed Anzio Colonia).

29 e 30 novembre – dalle ore 09:00 alle ore 14:00, Piazza Roma e Piazza

Salvo D’Acquisto (Villa Claudia e Lido delle Sirene).

1 e 2 dicembre – dalle ore 09:00 alle ore 14:00, in Piazza Lavinia e

Piazzale Stazione FS Via Goldoni (Lavinio Mare e Lavinio Stazione).

3 e 4 dicembre – dalle ore 09:00 alle ore 14:00, Via Cipriani (Scuola

Angelita) e Piazza Pizzi (Sacida e Lido dei Pini).

6 e 7 dicembre – dalle ore 09:00 alle ore 14:00, Via del Melograno area

Parco (Falasche e Pocacqua).

