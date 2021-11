Pomezia, evade dai domiciliari per rubare una bambola in un negozio: arrestata

Pomezia – Evade dai domiciliari per andare in un negozio a rubare una bambola. E’ successo a Pomezia nella giornata di ieri 23 novembre 2021. La donna si è allontanata dall’abitazione dove era già sottoposta agli arresti domiciliari ed è entrata in un negozio di prodotti per la casa ed articoli regalo nel centro urbano di Pomezia, impossessandosi di una bambola che nascondeva sotto il giubbotto nel tentativo di passare inosservata.

Invece, è stata sorpresa da una commessa che tentava di bloccarla e lei, per guadagnarsi la fuga, la spintonava ed aggrediva. Il tempestivo intervento di una pattuglia della Stazione Carabinieri di Pomezia, allertata tramite 112, consentiva di interrompere l’azione criminosa ed arrestare la donna con l’accusa di rapina impropria ed evasione.

La 57enne è stata ricondotta presso la propria abitazione, in attesa di celebrazione del rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Velletri.

