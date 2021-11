Roma, 25enne tenta il suicidio da Ponte Garibaldi: salvato dalla Polizia Locale

Roma – Ieri sera intorno alle 20 un ragazzo di 25 anni è stato salvato dal tentativo di suicidio da parte di una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale.

Sono stati i caschi bianchi del I Gruppo Centro “Ex Trevi”, in servizio di vigilanza nella zona, a notare il giovane su Ponte Garibaldi che aveva scavalcato il parapetto, con l’intento di gettarsi nel Tevere.

Prontamente intervenuti per far desistere dall’intenzione il giovane, gli agenti si sono prima avvicinati a lui con cautela, cercando di rassicurarlo e dialogando con lui, quando con una manovra di sicurezza, sono riusciti a trarre in salvo il 25enne prima che raggiungesse il suo scopo.

Scongiurato il pericolo, gli operanti hanno provveduto a tranquillizzare il ragazzo, affidato successivamente alle cure mediche del personale sanitario, che ha provveduto al trasporto presso l’ospedale Santo Spirito.

