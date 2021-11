Roma, sciopero dei taxi e corteo in centro: come cambia la viabilità

Roma – Sono previsti notevoli disagi oggi nel centro di Roma a causa dello sciopero nazionale del comparto taxi che ha preso il via alle 8 di stamattina per proseguire fino alle 22 (leggi qui).

I tassisti protestano per chiedere il ritiro dell’articolo 8 del ddl concorrenza che prevede una riforma del trasporto pubblico non di linea e riguarda taxi e noleggio con conducente, agevolando – secondo le sigle sindacali che hanno promosso lo sciopero – categorie non sottoposte a regolamentazioni così rigide come i taxi.

E per dare più forza alla manifestazione è previsto un corteo con partenza dalle 11 e 30 alle 16:30 con partenza da piazza della Repubblica e arrivo a piazza Venezia, attraversando via delle Terme di Diocleziano, via Giovanni Amendola, via Cavour, largo Ricci e via dei Fori Imperiali.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione sono previste anche deviazioni di alcune linee degli autobus e dei tram Atac: 5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 105, 117, 118, 360, 590, 649, 714, 910 e H.

Roma Mobilità, annuncia anche che in caso di chiusure tra piazza Venezia, via del Plebiscito, via del Corso, via del Teatro Marcello e via Cesare Battisti, saranno deviate anche le linee 30, 44, 46, 62, 63, 80, 81, 83, 119, 160, 492, 628, 715, 716, 781 e 916.

