Suv sulla folla alla parata di Natale, morto anche il bimbo di 8 anni rimasto ferito

Washington – Un bambino di otto anni è la sesta vittima della strage alla parata di Natale a Waukesha, nel Wisconsin, dove un uomo alla guida di un Suv è piombato sulla folla in festa domenica pomeriggio. Il piccolo è morto per le conseguenze delle ferite riportate. L’uomo ha anche provocato il ferimento di 62 persone, tra cui diversi bambini. Molti feriti versano in condizioni critiche. Darrell Brooks Jr., 39 anni, deve rispondere di omicidio volontario. Ieri è comparso in tribunale, dove è stata fissata una cauzione di cinque milioni di dollari. L’udienza preliminare è stata fissata per il 14 gennaio. (fonte Adnkronos)