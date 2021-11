Atletica, le tappe della Diamond League: il Golden Gala il 9 giugno

Quattordici meeting, quattro continenti, trentadue vincitori. La Wanda Diamond League ha ufficializzato il calendario per la stagione 2022: il principale circuito internazionale comincerà il 13 maggio a Doha, in Qatar, e terminerà il 7 e l’8 settembre con la doppia giornata di finale a Zurigo, l’evento che in Svizzera decreta i vincitori del Diamond Trophy nelle trentadue specialità.

Il Golden Gala Pietro Mennea, la tappa italiana della Diamond League, è in programma per giovedì 9 giugno. Tra le tredici tappe che mettono in palio punti per qualificarsi alla finale di Zurigo, si gareggia anche a Eugene, in Oregon (28 maggio), nel glorioso stadio Hayward Field che meno di due mesi dopo ospiterà i Mondiali (15-24 luglio). Terminata la rassegna iridata, e prima degli Europei di Monaco di Baviera (15-21 agosto), sono in calendario le date di Shanghai (30 luglio), di una seconda tappa cinese da definire (6 agosto) e di Montecarlo (10 agosto).

Nelle prossime settimane saranno rese note le specialità in programma nelle singole tappe.

Wanda Diamond League 2022

Doha (Qatar), 13 maggio

Birmingham (Gran Bretagna), 21 maggio

Eugene (Stati Uniti), 28 maggio

Rabat (Marocco), 5 giugno

Roma (Italia), 9 giugno

Oslo (Norvegia), 16 giugno

Parigi (Francia), 18 giugno

Stoccolma (Svezia), 30 giugno

Shanghai (Cina), 30 luglio

Cina 2 (sede da definire), 6 agosto

Montecarlo (Monaco), 10 agosto

Losanna (Svizzera), 26 agosto

Bruxelles (Belgio), 2 settembre

Zurigo (Svizzera), 7-8 settembre

(fidal.it)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport