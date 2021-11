Fiumicino, Cacciatore: “Evitare gli sfratti, il Comune utilizzi meglio i fondi regionali”

Fiumicino – “Questa mattina a Fiumicino è stato eseguito uno sfratto di una persona in situazione di indigenza, un caso che mi era stato precedentemente segnalato e stavo già seguendo”. Così in una nota il consigliere Marco Cacciatore di Europa Verde, presidente della Commissione X Urbanistica, Politiche abitative, Rifiuti Regione Lazio.

“Questo sfratto – prosegue Cacciatore – è un dramma personale che si poteva e si doveva evitare. Bisogna che i Comuni usino meglio le risorse messe a disposizione dalla Regione Lazio per il sostegno alle locazioni. Se non lo fanno, il problema andrà poi risolto attraverso i servizi sociali e peserà comunque sull’amministrazione. Ricordo infine che anche le Nazioni Unite considerano quello all’abitare come un diritto inalienabile di ogni individuo”.

