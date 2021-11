Fiumicino nelle città dei “Cammini d’Etruria”: al via lo studio

Fiumicino – “Insieme al Presidente del Biodistretto Etrusco Romano abbiamo oggi incontrato il prof. Maurizio Tani, docente di lingua e cultura italiana all’Università d’Islanda a Reykjavik, nonché presidente dell’associazione Cammini d’Etruria, che in Toscana promuove un progetto di cammino strutturato che ambisce a collegare tutte le città stato dell’antica Etruria con un percorso campestre”. A parlare è l’assessora alle attività produttive del Comune di Fiumicino, Erica Antonelli.

“Il professor Tani è venuto a Fiumicino per una prima visita conoscitiva del territorio, al fine di individuare le caratteristiche storico- culturali, ambientali ed enogastronomiche del nostro territorio sulle quali costruire una ipotesi di cammino”, hanno spiegato Antonelli e Mattiuzzo.

“Come Biodistretto – aggiunge Mattiuzzo – siamo aperti alla collaborazione con l’associazione Cammini d’Etruria e, insieme all’assessora Antonelli, prenderemo contatti con la Regione per capire come portarlo avanti”.

“Il comune – ha detto l’assessora Antonelli – è già impegnato nella costruzione di cammini e sentieri ciclo-pedonali. Il progetto presentatoci richiama le finalità che ci siamo proposti come amministrazione, per cui ci attiveremo per capire la possibilità di svilupparlo e ampliare l’offerta di turismo rurale”.

