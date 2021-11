Funnel cloud sul litorale romano: spettacolo nei cieli di Fiumicino

Fiumicino – Il maltempo dà spettacolo nei cieli di Fiumicino, dove questo pomeriggio è stato avvistato un grande “funnel cloud”.

Si tratta di una nube a forma di imbuto che scende verso il suolo senza mai toccarlo. Il funnel resta sospeso in atmosfera ma nel caso in cui toccasse terra si potrebbe trasformare in un tornado. Nello specifico, il funnel avvistato a Fiumicino è una nube che condensa in prossimità del suolo a contatto con le correnti più fredde discendenti dal cumulonembo, giunto in dissipazione intorno alle 16:30 poco al largo della costa. (Foto: Meteo Lazio)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino