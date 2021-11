Nettuno, una panchina rossa per dire no alla violenza sulle donne

Nettuno – In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, oggi a Piazzale San Rocco verrà installata una panchina rossa donata dall’associazione “L’Abbraccio del Mediterraneo”. L’evento si terrà alle ore 17 e vi prenderanno parte il Sindaco di Nettuno Alessandro Coppola, l’assessore alle politiche Sociali Maddalena Noce, il consigliere regionale Fabio Capolei e il presidente dell’associazione “L’abbraccio del mediterraneo” Arianna Pigini.

“La panchina rossa è uno dei simboli contro la violenza sulle donne – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Maddalena Noce – in Italia i dati su questo tema sono allarmanti e noi vogliamo accendere un riflettore su questa tematica e dire alle donne che non sono sole e che troveranno nelle associazioni del settore e nelle istituzioni l’appoggio necessario per trovare il coraggio di denunciare atti di violenza fisica e psicologica.

Parleremo di questo anche il prossimo 30 novembre presso l’oratorio di Santa Barbara alle 16,30 in occasione della Tavola Rotonda- dibattito organizzato dall’associazione AIDE dove verranno illustrate anche tutti i servizi e gli interventi in favore delle donne vittime di violenza”

