Roma, chiuso B&B abusivo: il titolare non comunicava i nomi dei turisti

Roma – Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione Roma Macao, in ottemperanza di una determinazione dirigenziale del Comune di Roma, hanno proceduto alla chiusura definitiva di un’attività ricettiva B&B in via Varese, gestita da un 26enne del Bangladesh, già noto alle forze dell’ordine.

Il provvedimento, datato 10 novembre 2021, è scaturito a seguito dei pregressi controlli eseguiti dai Carabinieri, in data 24 marzo e 14 aprile 2021, nel corso dei quali il titolare era stato denunciato per l’omessa comunicazione degli alloggiati alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza e sanzionato per avere esercitato l’attività ricettiva in totale assenza di autorizzazione da parte del Comune di Roma.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

