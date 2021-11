Fiumicino – La settimana rossa (leggi qui), organizzata dalle associazioni Tuttexuna e Nate dalla Luna, entra nel vivo oggi, 25 novembre 2021, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: tante scarpe e palloncini rossi hanno colorato il Comune di Fiumicino, in memoria di tutte le donne assenti, perché cancellate dalla violenza. Donne a cui è stato brutalmente tolto il diritto alla vita e di cui rimangono solo le scarpe, che non potranno mai più essere indossate.

L’iniziativa nasce con lo scopo di portare avanti il progetto “Zapatos rojos” ideato dall’artista messicana Elina Chauvet, per tenere acceso un barlume di speranza e cercare di indirizzare verso la giusta strada da percorrere, per porre fine a tutto questo.

“Anche quest’anno ci ritroviamo qui con le scarpe rosse per gridare ‘basta’ alla violenza sulle donne – ha dichiarato Antonella Mazzarese, presidente di Tuttexuna -. La pioggia non ci ha permesso di restare tanto, ma il riscontro che abbiamo avuto dal territorio è stato più che positivo: le istituzioni hanno partecipato attivamente e i cittadini si sono avvicinati per scattare delle foto e per lasciare dei pensierini sulla nostra panchina rossa”.

Le celebrazioni, però, non terminano qui: oggi alle ore 15:00 Tuttexuna e Nate dalla Luna saranno a via Castagnevizza, insieme ai familiari di Tanina Momilia, la giovane donna a cui è stata strappata al vita 3 anni fa (leggi qui), con il progetto “Le scarpe nel cemento”: si procederà all’installazione di due scarpette rosse colate nel cemento per paragonare le vittime di femminicidio alle vittime di mafia, alle quali veniva impedito di parlare, di testimoniare e di vivere. Si tratta della prima installazione effettuata a Fiumicino, alla quale sarà presente anche l’assessore alle Pari Opportunità Anna Maria Anselmi.

