Tromba d’aria “minaccia” Ponza: paura sull’isola

Ponza – Il maltempo che sta imperversando su buona parte dell’Italia centrale non ha risparmiato il litorale pontino, in queste ore tempestato da forti piogge e temporali. Ma non solo. Una tromba d’aria si è formata al largo dell’isola di Ponza. Il vento ha poi spinto il vortice a ridosso della spiaggia di Chiaia di Luna e dell’isola di Palmarola, mettendo in agitazione i residenti dell’arcipelago. Il mare mosso e le condizioni meteo avverse però non ha fermato le corse degli aliscafi che nel pomeriggio hanno continuato a viaggiare tra la penisola e le isole pontine.

