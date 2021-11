Violenze sulle donne, il Papa: “Una vigliaccheria e un degrado per tutta l’umanità”

Città del Vaticano - "Le varie forme di maltrattamento che subiscono molte donne sono una vigliaccheria e un degrado per gli uomini e per tutta l’umanità. Non possiamo guardare dall’altra parte. Le donne vittime di violenza devono essere protette dalla società". A dirlo è Papa Francesco su Twitter in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

