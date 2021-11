40 nuovi lecci in viale America ed all’ingresso sud di Ladispoli

Ladispoli – “Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per il recupero e la valorizzazione delle aree verdi di Ladispoli. Un risultato reso possibile grazie alla sinergica collaborazione con le associazioni ed i cittadini che spesso propongono progetti di grande utilità collettiva”.

Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che in un’area pubblica di viale America sono stati messi a dimora 30 lecci, in collaborazione con il Comitato di quartiere Miami. Saranno i cittadini a prendersi cura di questa piccola foresta urbana.

Altri 10 esemplari di leccio sono stati piantati all’ingresso sud della città.

“Insieme all’assessore ai lavori pubblici Veronica De Santis ed al consigliere comunale Filippo Moretti – prosegue il sindaco Grado – abbiamo accolto con interesse la proposta dei residenti del quartiere che chiedevano il recupero di questo terreno, che presto diventerà un punto di aggregazione per le famiglie. L’ambiente rappresenta il nostro futuro, gli spazi verdi di Ladispoli da tempo sono al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale che ha riqualificato i parchi giochi, abbellito e messo in sicurezza i giardini pubblici e recuperato zone abbandonate da tempo. Ringraziamo il Comitato di quartiere del Miami nella persona del presidente Tommaso Forese per la preziosa collaborazione”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ladispoli