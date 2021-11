Black Friday: come nasce e perché si celebra il venerdì nero

Venerdì 26 novembre, sarà l’attesissimo Black Friday, la giornata di sconti pazzi in cui gli amanti dello shopping e non solo, cerrcano di accaparrarsi qualsiasi tipo di prodotto a prezzi stracciati. Ma da dove ha origine il Black Friday?

Black Friday (Venerdì nero) in realtà è il nome informale utilizzato negli Stati Uniti d’America per indicare il venerdì successivo al Giorno del ringraziamento, che si celebra il quarto giovedì di novembre. Dal 1952, il giorno dopo il Ringraziamento è, inoltre, considerato l’inizio della stagione dello shopping natalizio nel Paese, anche se il termine “Black Friday” non è stato ampiamente utilizzato fino ai decenni più recenti.

L’origine esatta rimane comunque incerta: per alcuni l’espressione Black Friday è nata a Filadelfia e deriverebbe dal congestionato traffico stradale che si sviluppa per l’occasione in quel giorno. Secondo altri, invece, farebbe riferimento alle annotazioni sui libri contabili dei commercianti che tradizionalmente passavano dal colore rosso (perdite) al colore nero (guadagni), per cui il Black Friday indicherebbe un giorno di grandi guadagni per le attività commerciali. Da quel giorno incomincerebbe il periodo dell’anno più proficuo per i rivenditori, capace di portare al nero, quindi in attivo, i conti delle aziende commerciali.

Nel 1924, il giorno successivo al Ringraziamento, la catena di distribuzione Macy’s organizzò la prima parata per celebrare l’inizio degli acquisti natalizi ma fu solo negli anni ottanta che esplose il Black Friday negli Stati Uniti. Successivamente è diventato popolare anche in altri Paesi come Canada, Brasile, Francia, Germania, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Svezia, Norvegia, Spagna, Italia e Portogallo ed è ormai molto diffuso su tutti i siti più famosi di commercio elettronico diffondendosi in Paesi come India e Giappone.

Non solo venerdì

Oggi il Black Friday viene celebrato quasi in tutto il mondo e non mancano le attività commerciali che cominciano a fare sconti anche prima: sono molti infatti i negozi che cominciano già dalla settimana antecedente, per poi riabbassare ulteriormente i prezzi nel giorno esatto.

Tra le persone che fanno acquisti in occasione del Black Friday una buona parte trascorre la notte fuori dal negozio in cui vuole fare acquisti il giorno successivo aspettando l’apertura delle porte. Nel 2013 negli Stati Uniti sono stati spesi 57,4 miliardi di dollari in un solo giorno da più di ottanta milioni di persone: per offrire un paragone è come se l’intera popolazione della Germania fosse andata a fare acquisti nello stesso giorno.

Il Black Friday è solitamente seguito dal Cyber Monday, il lunedì successivo, caratterizzato da grandi sconti relativi a prodotti di elettronica: in sostanza rappresenta la risposta del commercio elettronico al venerdì nero ed è caratterizzato da una massiccia offerta di ribassi solo su internet.

