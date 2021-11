Chi è Sangiovanni: carriera, successo e vita privata

Sangiovanni, il vincitore della sua categoria nel talent “Amici” di Maria De Filippi, sarà uno degli ospiti della nuova puntata de Le Iene Show, che va in onda stasera, 23 novembre 2021, in prima serata su Italia 1. Le Iene è un programma televisivo di intrattenimento che va in onda dal 22 settembre 1997. Il programma è giunto ormai alla venticinquesima edizione.

Il nuovo appuntamento del venerdì vedrà la conduzione del trio Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma. Nel corso dell’intervista, Sangiovanni si racconta tra nuovi progetti discografici e vita privata.

Chi è Sangiovanni

San Giovanni, vero nome Giovanni Pietro Damian, è nato il 9 gennaio 2003 a Vicenza, ed è cresciuto a Grumolo delle Abbadesse. È il terzo figlio di Pierluigi e Lidia Damian. Rapper e vincitore della categoria cantanti di Amici 2020, Sangiovanni ha frequentato il liceo scientifico Don Giuseppe Fogazzaro di Vicenza, lasciandolo al quarto anno per partecipare ad Amici di Maria De Filippi. Si è avvicinato al mondo della musica quando a sedici anni ha iniziato a scrivere i primi brani. Avrebbe scelto il suo pseudonimo perché sua madre gli diceva che non aveva “la faccia di un santo”.

Carriera

Il giovane rapper ha pubblicato i primi tre singoli Paranoia, Non + e Guccy Bag nel corso del 2020 per l’etichetta discografica Sugar, facendosi conoscere con la sua partecipazione alla fase iniziale della ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi alla fine dello stesso anno. Ha, poi, ottenuto l’accesso alla fase serale del programma, dove è entrato a far parte della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Nel maggio 2021 ha raggiunto la finale, trionfando nella categoria cantanti e piazzandosi secondo nella classifica generale.

Durante la partecipazione ad Amici, Sangiovanni ha pubblicato i singoli Lady, Tutta la notte e Hype, che insieme ai brani dell’anno precedente hanno scalato la classifica italiana. Quello di maggior successo è stato Lady, certificato quadruplo disco di platino dalla Federazione Industria Musicale Italiana. Il 14 maggio 2021 è uscito per Universal Music Italia il primo EP omonimo del cantante, che è entrato direttamente in vetta alla classifica italiana degli album e che in due settimane ha ottenuto il suo primo disco di platino, a cui se ne è aggiunto un secondo nel successivo luglio e un altro ancora a settembre per le oltre 150 000 unità di vendita totalizzate a livello nazionale. L’EP ha inoltre fatto il suo ingresso nella classifica svizzera al 34º posto. Nella stessa settimana Sangiovanni ha ottenuto il suo primo singolo numero uno grazie a Malibu.

Successivamente ha pubblicato i singoli Raggi gamma e Perso nel buio, quest’ultimo in collaborazione con Madame, inclusi nella riedizione digitale del suo EP. Il cantante promuoverà la sua musica attraverso il Sangio Live Tour, la sua prima tournée nazionale, con nove date fissate per gennaio 2022. Ai SEAT Music Awards 2021 il cantante riceve quattro premi per i successi ottenuti nel corso dell’anno.

Vita privata

Amico stretto della cantante Madame, conosciuta al liceo a Vicenza, Sangiovanni da fine dicembre 2020 è sentimentalmente legato alla ballerina e vincitrice della ventesima edizione di Amici, Giulia Stabile.

(Foto – Instagram @sangiovanni)