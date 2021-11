Coppa Davis, alle 16 Italia – Stati Uniti: Sinner in campo

Torino – Oggi alle 16 sul veloce indoor del Pala Alpitur l’Italia debutta nelle Davis Cup by Rakuten Finals affrontando gli Stati Uniti (live su SuperTennis e SuperTennix). Filippo Volandri (esordio in panchina per il neo capitano azzurro) ha tempo fino alle 15 per scegliere i due singolaristi.

Sabato gli azzurri affronteranno la Colombia mentre domenica il girone si concluderà con la sfida tra Stati Uniti e Colombia.

Al Pala Alpitur in campo anche le squadre del “Gruppo D” con la Croazia che giovedì ha battuto 3-0 l’Australia (l’altra formazione del girone è l’Ungheria). Sempre a Torino, lunedì 29, è in programma il quarto di finale tra le vincitrici dei due gironi. Le altre sedi di gara sono Innsbruck (Gruppi C e F), che ospiterà anche il quarto tra le due vincitrici, e Madrid (Gruppi A e B), sede anche dei due quarti tra le prime dei due gironi e le migliori seconde, delle semifinali e della finale. Ciascuna sfida prevede due singolari e il doppio.

Italia – Oltre allo storico trofeo conquistato nel 1976, l’Italia vanta altre sei finali, l’ultima nel 1998. Gli azzurri si sono qualificati per le Finals grazie al successo per 4-0 sulla Corea del Sud a Cagliari a marzo del 2020 prima che la pandemia fermasse tutto.

Il neo capitano azzurro Filippo Volandri ha convocato Jannik Sinner (n.10 ATP), Lorenzo Sonego (n.27 ATP), Fabio Fognini (n.37 ATP), Lorenzo Musetti (n.59 ATP) e Simone Bolelli (n.25 ATP in doppio), quest’ultimo chiamato in extremis al posto del numero uno azzurro Matteo Berrettini (n.7 ATP), infortunatosi alle Nitto ATP Finals. Per i Next Gen Sinner e Musetti si tratta della prima convocazione in azzurro.

SuperTennis, la tv della FIT, e la app SuperTennix trasmettono in diretta e in esclusiva le sfide delle Davis Cup Finals by Rakuten. Questa la programmazione:

venerdì 26 novembre – LIVE ITALIA-Stati Uniti: alle ore 16.00 primo singolare, alle ore 18.00 secondo singolare, alle ore 20.00 doppio.

sabato 27 novembre – LIVE Australia-Ungheria: alle ore 10.00 primo singolare, alle ore 12.00 secondo singolare, alle ore 14.00 doppio;

LIVE ITALIA-Colombia: alle ore 16.00 primo singolare, alle ore 18.00 secondo singolare, alle ore 20.00 doppio.

domenica 28 novembre – LIVE Croazia-Ungheria: alle ore 10.00 primo singolare, alle ore 12.00 secondo singolare, alle ore 14.00 doppio;

LIVE Stati Uniti-Colombia: alle ore 10.00 primo singolare, alle ore 12.00 secondo singolare, alle ore 14.00 doppio.

lunedì 20 novembre – LIVE quarti vincitrice Gruppo D-vincitrice Gruppo E: alle ore 16.00 primo singolare, alle ore 18.00 secondo singolare, alle ore 20.00 doppio.

