Fiumicino, Baccini: “La maggioranza ha confuso il Comune con la sede del Pd”

Fiumicino – “Il dibattito culturale è fondamentale per la crescita democratica e siamo ben felici che il Consiglio comunale sia aperto ai cittadini e ai dibattiti purché questi non diventino una vetrina al servizio di una sola parte politica”.

A parlare è il consigliere di opposizione, Mario Baccini, che in una nota spiega: “Oggi il convegno sul Food organizzato dalla presidente Alessandra Vona nelle strutture comunali sembra essere un incontro di correnti e amici del partito. Più volte associazioni culturali di vario genere si sono viste negare l’uso degli spazi pubblici mentre oggi per un convegno della maggioranza si utilizzano strutture e risorse senza neppure contraddittorio“.

“Ringraziamo la Presidente del consiglio per l’invito ad assistere ma per attività partecipative avremmo apprezzato, nel rispetto dell’istituzionalità del luogo, che per l’evento fossero stati convolti anche rappresentanti dell’opposizione e che oltre alla consigliera regionale del Pd fossero stati invitati anche i rappresentanti eletti di Camera e Senato sul territorio. Forse la maggioranza ha sbagliato location e ha confuso il Comune con la sede del Pd“.

