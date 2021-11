Il nord è più sicuro, a Maccarese nuova casa per la Protezione Civile Nuovo Domani

Fiumicino – La Protezione Civile Nuovo Domani di Fiumicino si allarga e trova una nuova casa a Maccarese. In queste ore, infatti, è stata firmata la consegna, da parte della Regione Lazio, dell’ex Dazio di Maccarese, l’edificio situato in prossimità della stazione ferroviaria, all’Associazione. Ora i locali saranno ristrutturati e, al termine dei lavori, sarà realizzato un presidio della Protezione civile e di soccorso pubblico per la zona nord del comune di Fiumicino.

